Tu Si Que Vales 2020 | Veronica Franco canta Hallelujah video e gallery

La prima puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 12 settembre 2020, ha mostrato anche la toccante esibizione di Veronica Franco, una ragazza di soli 19 anni che, in seguito ad una leucemia e alle conseguenze della chemioterapia, si trova attualmente su una sedia a rotelle. Veronica, che ha la passione del canto, ha presentato il celeberrimo brano Hallelujah nella versione di Alexandra Burke. L'esibizione di Veronica Franco è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l'aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per lei sono arrivati 4 sì e il 98% dei voti della giuria popolare.

