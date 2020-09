Sud-est Asiatico, approvata la candidatura dell’Italia a partner di sviluppo dell’Asean (Di sabato 12 settembre 2020) La 53^ riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi Membri dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico) ha approvato la candidatura dell’Italia a partner di sviluppo dell’Associazione. Si tratta – spiega il ministero degli Esteri in una nota – di un obiettivo per il quale la Farnesina ha lavorato con impegno nel corso di quest’anno, nonostante le difficili condizioni dettate dalla pandemia di Covid-19. L’Italia sostiene da sempre l’operato dell’ASEAN, – un positivo esempio di multilateralismo fondato sul rispetto del diritto internazionale – per garantire stabilità, sicurezza e prosperità nella regione. Quale partner di sviluppo l’Italia è pronta ad offrire il proprio contributo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 settembre 2020) La 53^ riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi Membri dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est) ha approvato ladell’Italia adidell’Associazione. Si tratta – spiega il ministero degli Esteri in una nota – di un obiettivo per il quale la Farnesina ha lavorato con impegno nel corso di quest’anno, nonostante le difficili condizioni dettate dalla pandemia di Covid-19. L’Italia sostiene da sempre l’operato dell’ASEAN, – un positivo esempio di multilateralismo fondato sul rispetto del diritto internazionale – per garantire stabilità, sicurezza e prosperità nella regione. Qualedil’Italia è pronta ad offrire il proprio contributo ...

