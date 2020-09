Puglia: Renzi, 'Lopalco con Emiliano che era contro i vaccini' (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Lo dico al professor Lopalco che firma i libri con il professor Burioni: sei candidato con uno che quando abbiamo fatto la legge per i vaccini ha dato il supporto legale a quelli che erano contro i vaccini". Lo ha affermato Matteo Renzi, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Lo dico al professorche firma i libri con il professor Burioni: sei candidato con uno che quando abbiamo fatto la legge per iha dato il supporto legale a quelli che erano". Lo ha affermato Matteo, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regionedi Ivan Scalfarotto.

