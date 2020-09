MITS: diplomati approdano nelle imprese del FVG (Di sabato 12 settembre 2020) L’industria manifatturiera, anche in Fvg, si evolve verso la nuova frontiera del 4.0 e le imprese hanno sempre più la necessità di coprire figure altamente specializzate. La risposta arriva dal MITS che da anni, traducendo al meglio il sistema duale (formazione in “aula” alternata a quella in impresa), immette nel mondo del lavoro Tecnici superiori con le competente richieste dalle stesse imprese. Anche quest’anno, sono 103 i giovani che hanno terminato il percorso di studi biennale, post diploma, ottenendo lo scorso luglio il titolo di Tecnico superiore, ma soprattutto avendo nella gran parte dei casi già pronto un seguito lavorativo garantito nelle stesse imprese dove hanno svolto, durante il biennio di studi, gli stage formativi. Di questi sono 18 i ... Leggi su udine20 (Di sabato 12 settembre 2020) L’industria manifatturiera, anche in Fvg, si evolve verso la nuova frontiera del 4.0 e lehanno sempre più la necessità di coprire figure altamente specializzate. La risposta arriva dalche da anni, traducendo al meglio il sistema duale (formazione in “aula” alternata a quella in impresa), immette nel mondo del lavoro Tecnici superiori con le competente richieste dalle stesse. Anche quest’anno, sono 103 i giovani che hanno terminato il percorso di studi biennale, post diploma, ottenendo lo scorso luglio il titolo di Tecnico superiore, ma soprattutto avendo nella gran parte dei casi già pronto un seguito lavorativo garantitostessedove hanno svolto, durante il biennio di studi, gli stage formativi. Di questi sono 18 i ...

