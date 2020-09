Milano. Un forte boato ha fatto tremare i palazzi in piazzale Libia (Di sabato 12 settembre 2020) Brusco risveglio in piazzale Libia a Milano dove un forte boato ha fatto tremare i palazzi attorno alle 7. Si tratterebbe di un’esplosione in un appartamento, una fuga di gas. Sono otto le persone rimaste ferite, di cui una in modo grave. I residenti hanno riferito di avere udito un’esplosione fortissima. È successo al civico 20. Tante persone si sono riversate in strada sia dal condominio dove si è verificata l’esplosione sia da quelli circostanti. Al piano terra si vede l’ingresso squarciato dallo scoppio, con all’interno le macerie, e le finestre danneggiate sino al terzo piano. I pompieri hanno dovuto usare le loro scale per fare e vacuare gli inquilini dei piani ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 12 settembre 2020) Brusco risveglio indove unhaattorno alle 7. Si tratterebbe di un’esplosione in un appartamento, una fuga di gas. Sono otto le persone rimaste ferite, di cui una in modo grave. I residenti hanno riferito di avere udito un’esplosione fortissima. È successo al civico 20. Tante persone si sono riversate in strada sia dal condominio dove si è verificata l’esplosione sia da quelli circostanti. Al piano terra si vede l’ingresso squarciato dallo scoppio, con all’interno le macerie, e le finestre danneggiate sino al terzo piano. I pompieri hanno dovuto usare le loro scale per fare e vacuare gli inquilini dei piani ...

