Milano, esplosione in un palazzo per una fuga di gas (Di sabato 12 settembre 2020) Ci sono diversi feriti, alcuni molto gravi per lo scoppio avvenuto all'alba a Milano in un appartamento al primo piano di uno stabile popolare in Piallale Libia. All'origine dell'esplosione una fuga di gas Leggi su panorama (Di sabato 12 settembre 2020) Ci sono diversi feriti, alcuni molto gravi per lo scoppio avvenuto all'alba ain un appartamento al primo piano di uno stabile popolare in Piallale Libia. All'origine dell'unadi gas

emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - poliziadistato : +++ Milano, forte esplosione questa mattina in una palazzina di piazzale Libia. Sul posto poliziotti @Questura_MI p… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Esplosione in un appartamento, fortissimo boato a Milano: feriti e centinaia di persone in strada [di ILARIA CARRA e MASSIM… - Gianmar26145917 : RT @ChiodiDonatella: #MILANO: #ESPLOSIONE IN UN PALAZZO -