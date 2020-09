Mail per Apple ID bloccato e disabilitato: niente panico, è fishing (Di sabato 12 settembre 2020) Non pochi italiani stanno ricevendo una Mail con riferimento all’Apple ID bloccato e disabilitato proprio in queste ore. La missiva ha l’aspetto e il contenuto riportato nell’immagine presente ad inizio articolo e sembrerebbe autentica e originale. Solo all’apparenza però, i destinatari della comunicazione non devono assolutamente cadere nel panico: piuttosto devono prestare attenzione al fatto che potrebbero essere vittime di un tentativo di phishing e dunque di furto dati personali. C’è da ammetterlo, la Mail in questione potrebbe sembrare davvero originale e dunque inviata da Apple. In pratica lo stile della comunicazione è molto sobrio, a sfondo bianco e solo con l’immancabile logo Apple. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Non pochi italiani stanno ricevendo unacon riferimento all’IDproprio in queste ore. La missiva ha l’aspetto e il contenuto riportato nell’immagine presente ad inizio articolo e sembrerebbe autentica e originale. Solo all’apparenza però, i destinatari della comunicazione non devono assolutamente cadere nel: piuttosto devono prestare attenzione al fatto che potrebbero essere vittime di un tentativo di phishing e dunque di furto dati personali. C’è da ammetterlo, lain questione potrebbe sembrare davvero originale e dunque inviata da. In pratica lo stile della comunicazione è molto sobrio, a sfondo bianco e solo con l’immancabile logo. ...

scaladigrigi_ : @LeteeOblio Mmm no è proprio un codice di attivazione alla piattaforma di iscrizione del mio comune per il bando. M… - nastysciura : Ho inviato una mail al prof. di Coreano per stabilire un giorno per quella cazzo di presentazione aiuto - mausassi : RT @bioccolo: Altro giorno, altro giro di contagi negli uffici Dipendenti che per mandare una mail, parlare al telefono o lavorare a un te… - Biofafafa : RT @stefaniatalpo: Ha capito proprio tutto di come lavorano a scuola.... Beh, d'altra parte se a 2 giorni dall'inizio delle lezioni non sa… - fondsrr : .@Robinson_Rep inaugurazione 17 settembre dalle 18 alle 22. -

Ultime Notizie dalla rete : Mail per Chi è in quarantena deve mandare la mail all’Asl per poter votare LA NAZIONE Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy in trattative per tornare nel sequel di Hocus Pocus

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra) È noto da quasi un anno che la Casa di Topolino ha intenzione di riportare Hocus Pocus su Disney+ con un sequel ...

Vuelle, ci vuole un Brindisi prima di Sassari

Stasera alle 21 (diretta Eurosport Player) la Vuelle cercherà di costruirsi lo ‘spareggio’ per le Final Four di Supercoppa. Battendo di nuovo Brindisi si metterebbe infatti nelle condizioni di sfidare ...

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra) È noto da quasi un anno che la Casa di Topolino ha intenzione di riportare Hocus Pocus su Disney+ con un sequel ...Stasera alle 21 (diretta Eurosport Player) la Vuelle cercherà di costruirsi lo ‘spareggio’ per le Final Four di Supercoppa. Battendo di nuovo Brindisi si metterebbe infatti nelle condizioni di sfidare ...