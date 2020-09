La madre lo fa mangiare e lo mette nella culla, bimbo di 4 mesi muore: “Soffocato dal latte” (Di sabato 12 settembre 2020) La madre lo fa mangiare e lo mette nella culla, bimbo di 4 mesi muore. Il dramma a Gela, in provincia di Caltanissetta. Il piccolo è giunto già senza vita all’ospedale “Vittorio Emanuele”, nonostante le corse disperate dei giovanissimi genitori per tentare di salvargli la vita. I medici hanno riscontrato un’ostruzione delle vie aeree, forse pre un rigurgito del latte. Tragedia ieri in Sicilia. Un bambino di 4 mesi è arrivato cadavere all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, in provincia di Caltanissetta. Il piccolo – secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale – era nella propria culletta quando si si sarebbe ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Lalo fae lodi 4. Il dramma a Gela, in provincia di Caltanissetta. Il piccolo è giunto già senza vita all’ospedale “Vittorio Emanuele”, nonostante le corse disperate dei giovanissimi genitori per tentare di salvargli la vita. I medici hanno riscontrato un’ostruzione delle vie aeree, forse pre un rigurgito del latte. Tragedia ieri in Sicilia. Un bambino di 4è arrivato cadavere all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, in provincia di Caltanissetta. Il piccolo – secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale – erapropria culletta quando si si sarebbe ...

