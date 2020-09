GP Misano | le dichiarazioni dopo le qualifiche

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 settembre 2020) Al termine di un sabato intenso, la cronaca delledella MotoGP lascia il posto alledei protagonisti del GP di. Qui sotto trovate le parole dei piloti protagonisti della giornata. Per rileggere ciò che è successo durante la qualifica, clicca qui sotto. GPMotoGP: Vinales, che pole! GP, lepostMaverick Vinales: “Mi sentivo bene già da stamani, anche se nelle FP3 non sono riuscito a fare il miglior tempo che potevo fare. Nelle FP4 abbiamo lavorato molto in vista della gara quindi più o meno sappiamo già quali gomme usare per domani. In qualifica ho provato a guidare al meglio, in modo pulito per portare a casa un ...