Giulia Salemi, l’immagine ‘inedita’ accelera i battiti: «Ci spiazzi ogni volta» (Di sabato 12 settembre 2020) Ci prova – e ci riesce anche bene – Giulia Salemi: impegnata “a fare la sensuale”, l’ex gieffina scatena su Instagram le fantasie dei followers. Non si prende troppo sul serio Giulia, sempre piuttosto ironica nei suoi modi di fare. Fresca della nuova esperienza televisiva insieme a Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, l’influencer italo-persiana è stata protagonista di un viaggio alla scoperta del Belpaese presto in onda su Italia 1. Si chiamerà Disconnessi, e porterà i telespettatori nei luoghi più belli d’Italia parlando anche di giovani e tendenze. Leggi anche >> Cecilia Capriotti, indimenticabile il saluto all’estate: «Quello scoglio soffrirà di una tremenda solitudine» Giulia Salemi Instagram, via ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 settembre 2020) Ci prova – e ci riesce anche bene –: impegnata “a fare la sensuale”, l’ex gieffina scatena su Instagram le fantasie dei followers. Non si prende troppo sul serio, sempre piuttosto ironica nei suoi modi di fare. Fresca della nuova esperienza televisiva insieme a Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, l’influencer italo-persiana è stata protagonista di un viaggio alla scoperta del Belpaese presto in onda su Italia 1. Si chiamerà Disconnessi, e porterà i telespettatori nei luoghi più belli d’Italia parlando anche di giovani e tendenze. Leggi anche >> Cecilia Capriotti, indimenticabile il saluto all’estate: «Quello scoglio soffrirà di una tremenda solitudine»Instagram, via ...

fari146 : Dai un'occhiata al video di Giulia salemi ! #TikTok - levisandcoffee : questa poi che va a venezia in mutande peggio di giulia salemi con quel vestito orrido arancione ancora ho gli incu… - __Sabryna___ : RT @lisytiz: Giulia Salemi in giro per l’Italia per la registrazione di un nuovo programma tv ?? la sua freschezza, spontaneità e simpatia… - giuliana17 : Ho seguito Giulia Salemi per curiosità (da un anno più o meno)..qst tempo mi è servito per capire che è una bella p… - VitaDiLeoG : Vi ricordo che quella volta avete massacrato Giulia Salemi per molto meno -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Giulia Salemi Instagram, l'immagine 'inedita' arriva all'improvviso: «La prossima volta avvisa prima» UrbanPost Giulia Salemi, l’immagine ‘inedita’ accelera i battiti: «Ci spiazzi ogni volta»

Ci prova – e ci riesce anche bene – Giulia Salemi: impegnata “a fare la sensuale”, l’ex gieffina scatena su Instagram le fantasie dei followers. Non si prende troppo sul serio Giulia, sempre piuttosto ...

Tommaso Zorzi chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Tommaso è uno dei ragazzi più ricchi del bel paese e non per niente viene da una famiglia della Milano per bene. Finito il liceo, sceglie di studiare Economia e Business Management a Londra. Città che ...

Ci prova – e ci riesce anche bene – Giulia Salemi: impegnata “a fare la sensuale”, l’ex gieffina scatena su Instagram le fantasie dei followers. Non si prende troppo sul serio Giulia, sempre piuttosto ...Tommaso è uno dei ragazzi più ricchi del bel paese e non per niente viene da una famiglia della Milano per bene. Finito il liceo, sceglie di studiare Economia e Business Management a Londra. Città che ...