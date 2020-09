Forte esplosione a Milano, distrutti tre piani di un palazzo (Di sabato 12 settembre 2020) Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano, in piazzale Libia, intorno alle 7. Si tratterebbe di un’esplosione avvenuta in un appartamento, forse per una fuga di gas, e che ha distrutto tre piani del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 188 con molte ambulanze. Si temono feriti … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020) Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a, in piazzale Libia, intorno alle 7. Si tratterebbe di un’avvenuta in un appartamento, forse per una fuga di gas, e che ha distrutto tredel. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 188 con molte ambulanze. Si temono feriti … L'articolo proviene da YesLife.it.

