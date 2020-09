De Luca vicino al consigliere colpito da infarto: “Ti aspettiamo” (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, vicino al consigliere comunale di Napoli, Nino Simeone, colpito recentemente da un infarto. “In bocca al lupo. Auguri di pronta guarigione. Ti aspettiamo per concludere insieme la tua battaglia” ha scritto il Governatore sui social postando anche una foto dove è ritratto con Simeone. Il consigliere di Palazzo San Giacomo, ricoverato lo scorso 9 settembre all’ospedale Monaldi, è candidato alle regionali proprio con De Luca. L'articolo De Luca vicino al consigliere colpito da infarto: “Ti aspettiamo” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo Dealcomunale di Napoli, Nino Simeone,recentemente da un. “In bocca al lupo. Auguri di pronta guarigione. Ti aspettiamo per concludere insieme la tua battaglia” ha scritto il Governatore sui social postando anche una foto dove è ritratto con Simeone. Ildi Palazzo San Giacomo, ricoverato lo scorso 9 settembre all’ospedale Monaldi, è candidato alle regionali proprio con De. L'articolo Dealda: “Ti aspettiamo” proviene da Anteprima24.it.

