Coronavirus in Turchia, per chi non indossa la mascherina sanzioni particolari (Di sabato 12 settembre 2020) Nella provincia di Sakarya, nel nord-est della Turchia, il governatore ha imposto sanzioni "speciali" per chi non indossa la mascherina. I governi di tutto il mondo stanno studiando i modi più efficaci per limitare la diffusione del Coronavirus. Una delle migliori armi di prevenzione del contagio è senza dubbio indossare la mascherina su bocca e naso. Il governatore della regione di Sakarya, in Turchia, ha deciso di imporre delle sanzioni "particolari" per chi non indossa la mascherina in pubblico. I trasgressori infatti riceveranno una multa di 900 lire turche – circa 100 euro – e l'obbligo di tre giorni di quarantena.

