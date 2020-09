Conor McGregor arrestato in Corsica: “Tentata violenza sessuale” (Di sabato 12 settembre 2020) Conor McGregor, campione irlandese arti marziali miste, è “ora sotto il regime di custodia della polizia”, fa sapere l’ufficio del procuratore di Bastia. Conor McGregor, 32enne celebre star irlandese di MMA (arti marziali miste) è stato arrestato in Corsica con l’accusa di tentata violenza e “esibizione sessuale”. A renderlo noto è l’agenzia francese Afp, che … L'articolo Conor McGregor arrestato in Corsica: “Tentata violenza sessuale” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 12 settembre 2020), campione irlandese arti marziali miste, è “ora sotto il regime di custodia della polizia”, fa sapere l’ufficio del procuratore di Bastia., 32enne celebre star irlandese di MMA (arti marziali miste) è statoincon l’accusa di tentatae “esibizione sessuale”. A renderlo noto è l’agenzia francese Afp, che … L'articoloin: “Tentatasessuale” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

