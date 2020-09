Calciomercato Juventus: pronto l’assalto a Depay per beffare il Barcellona (Di sabato 12 settembre 2020) Tante novità in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato. Dopo aver trovato l’accordo con Higuain per la rescissione del suo contratto, i bianconeri sono pronti a rituffarsi nel mercato, questa volta in entrata. Il direttore sportivo, Fabio Paratici, e il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, starebbero lavorando in sinergia per portare al neo allenatore Andrea Pirlo il giocatore perfetto per sostituire l’argentino appena promesso all’Inter Miami di David Beckham. I nomi di un possibile sostituto del Pipita sono tanti. Da Suarez a Dzeko, il mercato bianconero è costellato da tantissime trattative stellari che però, per un motivo o per un altro, rimangono in stand-by. Stando alle ultime notizie riportate da Don Balon, però, stavolta il sogno della ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tante novità in casaper quanto riguarda il. Dopo aver trovato l’accordo con Higuain per la rescissione del suo contratto, i bianconeri sono pronti a rituffarsi nel mercato, questa volta in entrata. Il direttore sportivo, Fabio Paratici, e il vicepresidente della, Pavel Nedved, starebbero lavorando in sinergia per portare al neo allenatore Andrea Pirlo il giocatore perfetto per sostituire l’argentino appena promesso all’Inter Miami di David Beckham. I nomi di un possibile sostituto del Pipita sono tanti. Da Suarez a Dzeko, il mercato bianconero è costellato da tantissime trattative stellari che però, per un motivo o per un altro, rimangono in stand-by. Stando alle ultime notizie riportate da Don Balon, però, stavolta il sogno della ...

