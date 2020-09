Anche Vigorito è negativo al tampone (aveva viaggiato con De Laurentiis) (Di sabato 12 settembre 2020) Piano piano, emerge che Aurelio De Laurentiis non è stato un untore. Non per altro, ma perché ha sempre indossato la mascherina (tranne che in quel video che lo immortala all’uscita dall’hotel, nel breve tratto tra l’albergo e l’automobile) e perché ha sempre osservato la distanza dai propri interlocutori. E infatti dopo Claudio Lotito, presidente della Lazio, Anche Oreste Vigorito è risultato negativo al tampone pur avendo volato con il presidente del Napoli. L'articolo Anche Vigorito è negativo al tampone (aveva viaggiato con De Laurentiis) ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Piano piano, emerge che Aurelio Denon è stato un untore. Non per altro, ma perché ha sempre indossato la mascherina (tranne che in quel video che lo immortala all’uscita dall’hotel, nel breve tratto tra l’albergo e l’automobile) e perché ha sempre osservato la distanza dai propri interlocutori. E infatti dopo Claudio Lotito, presidente della Lazio,Oresteè risultatoalpur avendo volato con il presidente del Napoli. L'articoloalcon De) ilNapolista.

napolista : Anche Vigorito è negativo al tampone (aveva viaggiato con De Laurentiis) È arrivato il risultato per il presidente… - NCN_it : #DELAURENTIIS POSITIVO AL #COVID, NEGATIVO ANCHE IL PRESIDENTE DEL BENEVENTO #VIGORITO - infoitsport : Covid-19, De Laurentiis positivo: anche Vigorito dovrà attenersi al protocollo - infoitsport : De Laurentiis positivo al coronavirus, anche Vigorito in isolamento - Max_Mogavero : In volo con #DeLaurentiis: anche Oreste Vigorito, patron del #Benevento, in quarantena. Oggi il tampone. Nessuna co… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Vigorito Covid, Lotito negativo al tampone: «Io lo faccio ogni 4 giorni». Ok anche Vigorito Il Gazzettino Lotito e Vigorito negativi al tampone Covid

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito e quello del Benevento Oreste Vigorito sono risultati negativi al tampone per il Covid effettuato dopo aver partecipato alla riunione di Lega a Milano, alla q ...

Bollettino Coronavirus Italia del 12 settembre. I dati di oggi sul Covid e la tabella

Roma, 12 settembre 2020 - Sono in calo oggi i nuovi positivi da Coronavirus: il quotidiano bollettino del ministero della Salute parla di 1.501 nuovi casi (ieri + 1.616). In calo anche i morti: 6 (ier ...

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito e quello del Benevento Oreste Vigorito sono risultati negativi al tampone per il Covid effettuato dopo aver partecipato alla riunione di Lega a Milano, alla q ...Roma, 12 settembre 2020 - Sono in calo oggi i nuovi positivi da Coronavirus: il quotidiano bollettino del ministero della Salute parla di 1.501 nuovi casi (ieri + 1.616). In calo anche i morti: 6 (ier ...