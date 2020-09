Zangrillo, botta e risposta con Selvaggia Lucarelli su Twitter: cosa è successo (Di venerdì 11 settembre 2020) botta e risposta su Twitter tra il prorettore dell’Università San Raffaele Alberto Zangrillo e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Il medico, che alcune settimane fa aveva decretato ‘clinicamente morto’ il Covid, attirando diverse polemiche, sta seguendo in questi giorni Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus. L’ex premier è in miglioramento, come ha affermato lo stesso Zangrillo “E’ in una situazione più che soddisfacente, sta bene, credo che l’epilogo di questa malattia sia vicino”, aggiungendo poi, nel corso della trasmissione Piazzapulita su La7: “La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto ... Leggi su italiasera

