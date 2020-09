Test sierologici ai docenti, Arcuri: «Andiamo avanti con lo screening. Positivi a casa» (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre) Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, è tornato sul tema dei Test sierologici ai docenti. Lo screening era previsto dal 24 agosto al 7 settembre, per avere poi una settimana di tempo prima del rientro ufficiale a scuola per completare i tamponi su tutti i Positivi. Ora però, dati anche i ritardi e le differenze di riapertura nelle Regioni, Arcuri ha dichiarato che «i Test dei docenti vanno avanti». «Anche perché in alcune regioni le scuole riaprono il 24», ha detto a margine della presentazione del Libro Blu dell’Agenzia Dogane e Monopoli. «Il dato è ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre) Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico, è tornato sul tema deiai. Loera previsto dal 24 agosto al 7 settembre, per avere poi una settimana di tempo prima del rientro ufficiale a scuola per completare i tamponi su tutti i. Ora però, dati anche i ritardi e le differenze di riapertura nelle Regioni,ha dichiarato che «ideivanno». «Anche perché in alcune regioni le scuole riaprono il 24», ha detto a margine della presentazione del Libro Blu dell’Agenzia Dogane e Monopoli. «Il dato è ...

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici Coronavirus, test sierologici flop: in Liguria solo il 30% del personale scolastico lo ha eseguito Genova24.it Sierologico personale scolastico: ecco dove fare il test in provincia di Cosenza

È iniziata la corsa al test sierologico da parte del personale scolastico in vista dell’inizio delle lezioni. Il presidente Jole Santelli, a tal proposito, ha ufficialmente adottato l’ordinanza n.65 c ...

SONO OLTRE UNDICIMILA I TEST SUL PERSONALE SCOLASTICO ESEGUITI IN ABRUZZO

Sono 11002 i test sierologici eseguiti finora in Abruzzo sul personale scolastico, nell’ambito dello screening nazionale per contenere il contagio da Covid 19. Lo comunica l’assessore regionale alla S ...

