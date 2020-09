Serie A, Ferrero a De Laurentiis: “In bocca al lupo Aurelio, che Dio ci assista” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato ai microfoni di Telenord la notizia della positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis: “Sono un po’ arrabbiato, ma auguro al dottor De Laurentiis una pronta guarigione, la salute è importante. Noi siamo tutti isolati e ce la caviamo. Che Dio ci assista, in bocca al lupo Aurelio“. Il numero uno della Sampdoria era presente all’Assemblea di lega e dovrà ora sottoporsi al test per il Covid-19. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente della Sampdoria Massimoha commentato ai microfoni di Telenord la notizia della positività al Covid-19 diDe: “Sono un po’ arrabbiato, ma auguro al dottor Deuna pronta guarigione, la salute è importante. Noi siamo tutti isolati e ce la caviamo. Che Dio ci assista, inal“. Il numero uno della Sampdoria era presente all’Assemblea di lega e dovrà ora sottoporsi al test per il Covid-19.

