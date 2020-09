Sandro Piccinini passa a Sky Sport: per lui un nuovo compito (Di venerdì 11 settembre 2020) Sandro Piccinini, storica voce di Mediaset, passa ufficialmente a Sky Sport: ecco quale ruolo ricoprirà nell’emittente satellitare. Dopo quasi due anni sabbatici, Sandro Piccinini torna ufficialmente in campo. Il noto giornalista che lasciò Mediaset ormai quasi 24 mesi fa, ha deciso di accettare il corteggiamento di Sky Sport e passerà dunque all’emittente satellitare di proprietà Murdoch. Piccinini, al momento, entrerà nella squadra degli opinionisti fissi di Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa, ma è possibile che possa ritagliarsi un posto fisso anche come telecronista. La notizia era stata anticipata da un criptico tweet pubblicato proprio ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020), storica voce di Mediaset,ufficialmente a Sky: ecco quale ruolo ricoprirà nell’emittente satellitare. Dopo quasi due anni sabbatici,torna ufficialmente in campo. Il noto giornalista che lasciò Mediaset ormai quasi 24 mesi fa, ha deciso di accettare il corteggiamento di Skye passerà dunque all’emittente satellitare di proprietà Murdoch., al momento, entrerà nella squadra degli opinionisti fissi di Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa, ma è possibile che possa ritagliarsi un posto fisso anche come telecronista. La notizia era stata anticipata da un criptico tweet pubblicato proprio ...

pisto_gol : ??Dopo il biennio sabbatico torna in tv SANDRO PICCININI: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in vest… - GoalItalia : Sandro Piccinini torna in tv: sarà uno degli opinionisti di Sky Calcio Club ?? - paocame79 : RT @GoalItalia: Sandro Piccinini torna in tv: sarà uno degli opinionisti di Sky Calcio Club ?? - tinivicamyloves : RT @pisto_gol: ??Dopo il biennio sabbatico torna in tv SANDRO PICCININI: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in veste di opin… - eleuricchio : RT @CalcioFinanza: Sandro Piccinini sbarca a Sky: sarà opinionista nel Club di Caressa -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Piccinini Sandro Piccinini va a Sky, opinionista fisso del Club di Fabio Caressa Tv Fanpage Piccinini torna in tv: sarà ospite fisso a Sky Calcio Club

Sandro Piccinini sarà uno degli opinionisti di Sky Calcio Club, trasmissione in onda la domenica sera dopo il posticipo di Serie A. Sandro Piccinini sarà uno degli opinionisti di Sky Calcio Club, tras ...

Piccinini sbarca a Sky: sarà opinionista nel Club di Caressa

Novità per Sky: tra gli opinionisti nella prossima stagione ci sarà anche Sandro Piccinini. Lo ha annunciato la stessa paytv tra le novità per il 2020/21. “Ci vediamo su Sky Sport tutte le domeniche, ...

Sandro Piccinini sarà uno degli opinionisti di Sky Calcio Club, trasmissione in onda la domenica sera dopo il posticipo di Serie A. Sandro Piccinini sarà uno degli opinionisti di Sky Calcio Club, tras ...Novità per Sky: tra gli opinionisti nella prossima stagione ci sarà anche Sandro Piccinini. Lo ha annunciato la stessa paytv tra le novità per il 2020/21. “Ci vediamo su Sky Sport tutte le domeniche, ...