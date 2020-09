Rissa tra Zangrillo e Lucarelli:"Cattiva e volgare", "Strano, in privato mi chiama carissima" (Di venerdì 11 settembre 2020) Che Rissa social tra Selvaggia Lucarelli e Alberto Zangrillo! Ieri sera, il primario e ricercatore, in collegamento con Corrado Formigli, giornalista e conduttore di "Piazza Pulita", il programma di approfondimento di LA7, ha rivelato: "La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. Se sto dicendo che lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa. E non è una boutade per esagerare visto il personaggio di cui si parla, ma è un cercare di rimanere aderenti alla realtà". Ora, a parte che parlare di "boutade" per l'importanza del personaggio in merito al Covid-19 è inopportuno e fuori luogo almeno quanto la sua dichiarazione a giugno sul "virus clinicamente ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra Rissa tra giovani sul lungomare il Resto del Carlino Morte Willy Monteiro: la vita da nababbi dei fratelli Bianchi che risultano nullatenenti. Sabato i funerali del 21enne

Una maglietta bianca per l'ultimo saluto a Willy. E' l'invito della famiglia a chi parteciperà alle esequie del 21enne picchiato a morte a Colleferro. I funerali sono stati fissati per sabato mattina ...

Caso Willy, fratelli Bianchi “picchiatori abituali”: gip valuta ipotesi di omicidio volontario

Otto denunce per risse, minacce, droga, lesioni, porto abusivo di oggetti atti a offendere: è questo il registro dei reati contestati in passato ai fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, oggi accusati di ...

