Regno Unito - Firmato un accordo di libero scambio con il Giappone (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Regno Unito compie un primo passo storico nel suo processo di uscita dall'Unione Europea. La Gran Bretagna ha infatti sottoscritto un accordo di libero scambio con il Giappone: si tratta della prima intesa commerciale raggiunta dal governo di Londra dopo il referendum sulla Brexit. Lo stallo. L'accordo arriva, tra l'altro, in un momento particolare per la diplomazia britannica: i negoziati con l'Unione Europea sui futuri rapporti commerciali sono in una fase di stallo, oltre che complicati dalle tensioni tra le parti, e in caso di mancato accordo ci sarebbero conseguenze disastrose per l'economia da ambo le parti. Dopo l'uscita formale di gennaio scorso, è scattato un periodo di transizione di 12 mesi per consentire di negoziare ...

