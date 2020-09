REFERENDUM, PERCHÉ NO/-9. La vittoria del Sì creerebbe un precedente pericoloso (Di venerdì 11 settembre 2020) Oltre a compromettere la funzionalità del Senato, la rappresentatività di entrambe le Camere e la legittimità dell’intero Parlamento, la cosiddetta “riforma” grillina che amputa la rappresentanza democratica di cittadini e territori crea un pericoloso precedente.Non era mai successo prima. “Non era mai successo prima - dice il costituzionalista Paolo Armaroli - che venisse proposta ed approvata una legge costituzionale chirurgica e puramente demagogica come questa”.Dalla commissione Bozzi (1983) in poi, la riduzione del numero dei parlamentari è sempre stata proposta come corollario di una complessiva riforma delle Istituzioni. Proporre la sola riduzione del numero degli eletti significa affermare che il Parlamento è un orpello inutile da tagliare il più possibile e che i ... Leggi su huffingtonpost

