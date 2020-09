Mattarella firma il Dl semplificazioni | ma allega dure critiche per le parti estranee ai suoi presupposti

(Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente della Repubblica in una lettera ai presidenti di Camera, Senato e al premier sottolinea fa un nuovo richiamo al rispetto delle regole costituzionali in materia di decreti

Mattarella ha promulgato il dl Semplificazioni ma ha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti di Camera e Senato e al premier nella quale sottolinea come "diverse disposizioni" non risultin ...Il presidente della Repubblica in una lettera ai presidenti di Camera, Senato e al premier sottolinea fa un nuovo richiamo al rispetto delle regole costituzionali in materia di decreti ...