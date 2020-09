Maria De Filippi taglia le esterne | Nuove regole a Uomini e Donne

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 11 settembre 2020) Nuova rivoluzione aDelee introduce una nuova regola ferrea. Se non ci saranno contenuti interessanti lenon andranno in onda. In studio è calato il gelo. La nuova edizione diè iniziata soltanto da una settimana, ma sono già state introdotte moltissime … L'articoloDeleproviene da www.meteoweek.com.