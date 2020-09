Manicure, unghie maschili, è (di nuovo) trend (Di venerdì 11 settembre 2020) Poco tempo fa Fedez ha esibito, sul suo profilo Instagram, una Manicure gialla, con unghie una diversa dall'altra, in tributo a SpongeBob. E dopo gli americani Harry Styles e A$AP Rocky, il rapper italiano conferma che il trend maschile di ripitturarsi le unghie torna in auge. Le sue sono elaboratissime. Si tratta di una nail art semipermanente - della durata di circa un mese - interamente disegnato a mano da Isabella Franchi, la 33enne romagnola che su Instagram spopola con il nome @unghiedellamadonna. «All'inizio, quando stavo sperimentando i disegni e il mio stile, avevo comprato stickers per unghie a forma di madonnine e santini. Da lì è nato il gioco di parole e mi sono decisa, quando ho cambiato carriera, di chiamarmi così». Per Fedez, Isabella, ne ... Leggi su gqitalia

