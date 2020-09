Live – Non è la D’Urso: alla prima anche Corona, la Lollobrigida e la signora di Mondello (Di venerdì 11 settembre 2020) Fabrizio Corona Fari puntati, tutto è pronto: Barbara D’Urso riaccende la domenica sera di Canale 5 con la nuova stagione di Live – Non è la D’Urso. E lo fa con una puntata che sulla carta si preannuncia piuttosto ricca. Live – Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 13 settembre 2020 Ospiti, ‘esclusive’ e interviste animeranno l’esordio di Live, che sarà in primis caratterizzato – come DM anticipato – dalla reunion dei concorrenti del Grande Fratello 1, a vent’anni di distanza dall’esordio assoluto del format in Italia (e alla vigilia della partenza del Grande Fratello Vip 5). In studio, inoltre, ci sarà Fabrizio Corona, che torna ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 settembre 2020) FabrizioFari puntati, tutto è pronto: Barbara D’Urso riaccende la domenica sera di Canale 5 con la nuova stagione di– Non è la D’Urso. E lo fa con una puntata che sulla carta si preannuncia piuttosto ricca.– Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 13 settembre 2020 Ospiti, ‘esclusive’ e interviste animeranno l’esordio di, che sarà in primis caratterizzato – come DM anticipato – dreunion dei concorrenti del Grande Fratello 1, a vent’anni di distanza dall’esordio assoluto del format in Italia (evigilia della partenza del Grande Fratello Vip 5). In studio, inoltre, ci sarà Fabrizio, che torna ...

