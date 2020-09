Italia uno dei più grandi esportatori di pesticidi vietati dall’UE: rapporto sconvolgente (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Italia figurerebbe come secondo paese d’Europa nella lista degli esportatori di pesticidi vietati: mandati fuori dai confini 9mila tonnellate di prodotti. Un record tutto negativo quello conquistato dall’Italia secondo una recente indagine condotta da Greenpeace, Unhearted e dalla Public Eye, una ONG svizzera. Il Bel Paese da due anni a questa parte sarebbe il secondo … L'articolo Italia uno dei più grandi esportatori di pesticidi vietati dall’UE: rapporto sconvolgente proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 11 settembre 2020) L’figurerebbe come secondo paese d’Europa nella lista deglidi: mandati fuori dai confini 9mila tonnellate di prodotti. Un record tutto negativo quello conquistato dall’secondo una recente indagine condotta da Greenpeace, Unhearted e dalla Public Eye, una ONG svizzera. Il Bel Paese da due anni a questa parte sarebbe il secondo … L'articolouno dei piùdidall’UE:proviene da YesLife.it.

Scuola, lezioni da casa per tutto l'anno. Alle superiori senza sicurezza avanti online

Classi alternate tra lezioni sui banchi e lezioni online: lunedì, in molti casi, la scuola partirà così. E alle superiori questa alternanza potrà andare avanti anche per tutto l’anno scolastico. E’ l’ ...

Coronavirus, bollettino dell’11 settembre: 10 morti (totale 35.597), 1.616 nuovi contagi, nessuna regione esente

ROMA – Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano 1.597. Il totale ...

