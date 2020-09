I genitori non si fidano dei genitori: ecco perché vogliono i termoscanner a scuola (Di venerdì 11 settembre 2020) “Ci sono molti genitori che mandano i figli a scuola con febbre, mal di pancia e mal di gola, quindi ben vengano i termoscanner a scuola”, dice Katia, una mamma di Roma, a proposito della polemica di queste ore su chi debba misurare la febbre agli studenti prima che accedano agli istituti. Le linee guida nazionali sono chiare nel disporre che vada misurata a casa, ma alcune regioni, come Campania, Piemonte e Lombardia, stanno optando per la rilevazione all’ingresso delle scuole. Questa scelta è nata sulla scorta delle feroci proteste di mamme e papà, che, appunto, guardano con sospetto alle altre famiglie, ritenute colpevoli di non dire la verità circa la salute dei propri figli, tacendo eventuali sintomi, per evitare che i piccoli di casa perdano le lezioni. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) “Ci sono moltiche mandano i figli acon febbre, mal di pancia e mal di gola, quindi ben vengano i”, dice Katia, una mamma di Roma, a proposito della polemica di queste ore su chi debba misurare la febbre agli studenti prima che accedano agli istituti. Le linee guida nazionali sono chiare nel disporre che vada misurata a casa, ma alcune regioni, come Campania, Piemonte e Lombardia, stanno optando per la rilevazione all’ingresso delle scuole. Questa scelta è nata sulla scorta delle feroci proteste di mamme e papà, che, appunto, guardano con sospetto alle altre famiglie, ritenute colpevoli di non dire la verità circa la salute dei propri figli, tacendo eventuali sintomi, per evitare che i piccoli di casa perdano le lezioni. ...

