Godin, il ds del Cagliari conferma: “Vuole giocare qui, trattativa in corso” (Di venerdì 11 settembre 2020) Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato della trattativa in corso per Diego Godin durante la presentazione del centrocampista Marin. Queste le dichiarazioni più significative: “Godin non ha bisogno di presentazioni, c’è stato un approccio e c’è il gradimento del giocatore che vorrebbe venire da noi. Non è una trattativa semplice, ma se ci fossero le condizioni giuste sarebbe una grande opportunità per noi”. Foto: Instagram Godin L'articolo Godin, il ds del Cagliari conferma: “Vuole giocare qui, trattativa in corso” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Pierluigi Carta, direttore sportivo del, ha parlato dellain corso per Diegodurante la presentazione del centrocampista Marin. Queste le dichiarazioni più significative: “non ha bisogno di presentazioni, c’è stato un approccio e c’è il gradimento del giocatore che vorrebbe venire da noi. Non è unasemplice, ma se ci fossero le condizioni giuste sarebbe una grande opportunità per noi”. Foto: InstagramL'articolo, il ds del: “Vuolequi,in corso” proviene da Alfredo Pedullà.

stebellentani : Ci sono due spiegazioni se regali Godin: o hai qualche colpo in canna, o la canna è quella del gas... - AlfredoPedulla : #Godin, il ds del #Cagliari conferma: “Vuole venire da noi, trattativa in corso” - DiMarzio : #Calciomercato #Inter | Sondaggi del #Rennes per #Godin: la situazione - LandiaInter : @ragnar_legend @marifcinter Lo stipendio più alto del Cagliari è 1.8 netti, fatto in periodo preCovid. Al massimo a… - BombeDiVlad : ??? '#Godin? Se ci dovessero essere le condizioni sarebbe un’ottima occasione per noi' ??? Le parole del DS del… -