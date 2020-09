Finale Azarenka-Osaka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Victoria Azarenka e Naomi Osaka si affrontano in occasione della Finale femminile degli Us Open 2020. Si rinnova l’atto conclusivo che sarebbe dovuto andare di scena al torneo di Cincinnati: in quell’occasione la giapponese alzò bandiera bianca per infortunio. Riuscirà la bielorussa a conquistare il suo terzo Slam? La sfida si disputerà sabato 12 settembre dalle ore 22:00 italiane. La diretta televisiva verrà garantita da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), mentre quella streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti con una cronaca al termine e un live scritto. Leggi su sportface

