Ermal Meta canta Guccini: a partire da stasera l’anteprima di “Acque” (Di venerdì 11 settembre 2020) Ermal Meta canta Guccini. A partire dalle 19:00 di oggi venerdì 11, su yuotube sarà disponibile la sua versione di “Acque”, storico successo Gucciniano contenuto nell’album Parnassius Guccinii del 1993 Ermal Meta sceglie “Acque” per comporre la collezione di brani di Note di viaggio – Capitolo 2: non vi succederà niente. La raccolta delle canzoni più belle di Francesco Guccini, verrà pubblicata il prossimo 9 ottobre. Si tratta della seconda edizione di una imperdibile antologia di brani, riletti e reinterpretati da altri artisti, con l’arrangiamento di Mauro Pagani. L’album che omaggia la musica del cantautore ... Leggi su zon

HuffPostItalia : Ermal Meta: 'Caro Willy, la miseria è come le erbacce. Se non ce ne curiamo, finisce per seppellirci' - GammaStereoRoma : Ermal Meta - Ragazza paradiso - Carmi27251070 : Guarda 'Ermal Meta - Finirà bene (Official Video)' su YouTube - BattiatoLidia : RT @famedalupi: Ermal Meta canta Acque di Francesco Guccini - AntoAli_ : RT @famedalupi: Impostiamo promemoria per domani ore 19 ?? A #NoteDiviaggio Ermal Meta canta #Acque di @FrancescoGucci8 -