Elisabetta Canalis Instagram, esercizi di pilates sul tetto: «Sei la numero uno!» (Di venerdì 11 settembre 2020) Ogni giorno Elisabetta Canalis su Instagram continua a fare strage di cuori. Poche ore fa ha postato un breve video nel quale la si vede svolgere vari esercizi di pilates. La location scelta dall'ex velina per i suoi esercizi è decisamente originale. La showgirl ha pensato bene di allenarsi sul tetto dell'ufficio di suo marito Brian Perri. Naturalmente i suoi numerosi followers hanno notato in particolare il suo outfit sportivo. Il completino aderente non è passato minimamente inosservato. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Non c'è nulla da fare, Elisabetta si conferma ancora una volta la donna dei sogni dei suoi fan.

