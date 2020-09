Di Maio e Di Battista i nuovi Occhetto e Cossutta. Arriva la Bolognina a 5 Stelle (Di venerdì 11 settembre 2020) Chi saranno l'Achille Occhetto e l'Armando Cossutta del Movimento 5 Stelle? Mentre si avvicina la data delle elezioni regionali e del voto sul referendum per il taglio dei parlamentari s'avanza anche, nella debolezza politica del governo Conte, il dilemma dei 5 Stelle: restare come sono, al governo ma contro la casta (almeno a parole) oppure compiere una svolta riformista, abbandonando il vecchio movimentismo? Nati per cambiare il Palazzo i 5S per adesso lo hanno cambiato poco, anzi ci sono finiti dentro (al Palazzo) essendo al governo da due anni, prima con Matteo Salvini e la Lega e ora con il Pd e Matteo Renzi - in entrambi i casi sempre con Giuseppe Conte come premier. Da destra a sinistra. E loro lì, al governo assieme a Conte. Ma poiché - anche se forza di governo - nella politica non si può ... Leggi su iltempo

