Coronavirus, Iss: casi in aumento da sei settimane. Crescono i focolai: 2.280 attivi, 691 sono nuovi (Di venerdì 11 settembre 2020) Continua, per la sesta settimana consecutiva, l'aumento dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, con un'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni, dal 24 agosto al 6 settembre, di 27.89 contagi per 100.

