Conte “Serve coraggio, è il momento di reinventare l’Italia” (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Serve coraggio, questo è il momento di reinventare l’Italia, per affrontare le sfide che ci attendono”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del rapporto annuale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Libro blu 2019).“Il lockdown ha rappresentato una prova ardua per tutti i cittadini per tutti i settori oggi però, continuando a vigilare, grazie alle regole, possiamo con fiducia lavorare alla ricostruzione e rilancio del paese. Altri paesi non sono ancora in questa fase”, ha sottolineato Conte.(ITALPRESS). Conte “Serve coraggio, è il momento di reinventare l’Italia” su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ilfoglio_it : Boom di disoccupati e una scuola sganciata dal mondo reale: serve il piano Next Generation Eu per avvicinare l'Ital… - CorriereCitta : Conte “Serve coraggio, è il momento di reinventare l’Italia” - mckillbill : @AMIN1908 @IononDevo Ricordo il preliminare di UCL del Nizza dove fece un'azione fantastica che permise di segnare… - CM_Femminile : RT @ilcalciofemm: #SanMarino, #Conte: 'La vita non è solo destino. Serve sacrificio' @FSGC_official - condaghe : @millywo Guardi mi basta il lei e non serve il voi. Propaganda la uso quando è coerente con il discorso, come in qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Serve Governo: Grillo a Conte e Di Maio, 'continuate così' Affaritaliani.it