Conte, ‘Possiamo dedicarci alla ripartenza, altri Paesi ancora non sono in questa fase’ (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Premier Conte alla presentazione del Libro Blu: “Dobbiamo approntare questo Piano Nazionale coinvolgendo Parlamento” Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in occasione della presentazione del Libro Blu, ossia il rapporto annuale dell’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM. Di seguito il video dell’intervento del premier Giuseppe Conte alla presentazione del Libro Blu. Il Premier Conte alla presentazione del Libro Blu “Il lavoro straordinario che è stato svolto ai valichi ha permesso al Paese di affrontare in modo più efficace questa pandemia …. Voi avete lavorato perché dispositivi di protezione fossero disponibili in tempi brevi nelle nostre strutture …. Il lavoro ... Leggi su newsmondo

