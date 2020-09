Conte annulla il videomessaggio a Domenica In: 'No alle polemiche'. Mara Venier: 'Mi sarebbe piaciuto' (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente del Consiglio ha deciso di annullare il videomessaggio per l'inizio dell'anno scolastico che avrebbe dovuto essere trasmesso Domenica nel corso della prima puntata di su Raiuno. A quanto ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente del Consiglio ha deciso dire ilper l'inizio dell'anno scolastico che avrebbe dovuto essere trasmessonel corso della prima puntata di su Raiuno. A quanto ...

Davjd_S : RT @_DAGOSPIA_: IL CONTE-CASALINO STAVOLTA L'HA FATTA GROSSA. ANNULLA IL VIDEOMESSAGGIO A 'DOMENICA IN. RETROSCENA - Adelmo72442493 : RT @_DAGOSPIA_: IL CONTE-CASALINO STAVOLTA L'HA FATTA GROSSA. ANNULLA IL VIDEOMESSAGGIO A 'DOMENICA IN. RETROSCENA - Gabriele_Mill : RT @_DAGOSPIA_: CONTE ANNULLA IL VIDEOMESSAGGIO A 'DOMENICA IN PER EVITARE POLEMICHE - CaligaraAnna : RT @_DAGOSPIA_: CONTE ANNULLA IL VIDEOMESSAGGIO A 'DOMENICA IN PER EVITARE POLEMICHE - Carolin70270912 : RT @Teresat14547770: Conte annulla il messaggio a Domenica In - Ultima Ora - ANSA -