Con il superbonus 110 si possono ristrutturare anche ruderi fatiscenti e inabitati (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superbonus da 110% può essere usato per ristrutturare ruderi fatiscenti e inabitati. Si tratta di una possibilità importante per molte famiglie che vivono in zone agricole e, oltre alla loro casa, sono proprietarie di casupole abbandonate o ruderi fatiscenti. C’è anche una tendenza interessante: molti giovani, coppie o persone interessate alla vita agricola e di campagna acquistano ruderi o case molto vecchie per ricostruirle o ristrutturarle da zero. Questa tipologia di abitazioni può diventare una nuova casa ma anche luogo per aprire attività per il turismo agricolo, naturalistico e paesaggistico. Vediamo nel dettaglio che ... Leggi su quotidianpost

