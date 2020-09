Apple Store: a Singapore il primo costruito direttamente sull'acqua (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Forum si sviluppa intorno al Video Wall, che servirà da palcoscenico per le sessioni Today at Apple con artisti, musicisti e creatori di Singapore. Imprenditori e sviluppatori interessati a ... Leggi su digitalic

Altro che iPhone 12, la novità Apple più inaspettata e sorprendente è la speciale mascherina chiamata semplicemente Face Mask che il colosso californiano ha progettato ad hoc e prodotto in massa per i ...

Apple Store: a Singapore il primo costruito direttamente sull’acqua

Apple Marina Bay Sands è una struttura galleggiante sferica ispirata al Pantheon di Roma, una cupola interamente in vetro e completamente autoportante Una storia lunga ben 40 anni quella di Apple a Si ...

