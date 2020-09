Antonella Elia, la verità sul rapporto con Pietro: “Ci siamo rivisti, ma…” (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo Temptation Island, quali sono i rapporti tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? La coppia, che si è separata durante il falò di confronto, si è rivista, ma non tutto ciò che luccica è oro. La storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha appassionato gli spettatori di Temptation Island, che si sono … L'articolo Antonella Elia, la verità sul rapporto con Pietro: “Ci siamo rivisti, ma…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

sanmortis : @nonNicola Pensavo fosse Antonella Elia.. - curadisplendere : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 4 (2020): lo sfogo di Antonella Elia - IsaeChia : ‘#Ballandoconlestelle15’, #MillyCarlucci rivela che sul palco ballerà una coppia dello stesso sesso, replica ad… - pairsonnalitesF : 'Ballando con le stelle 15', Milly Carlucci rivela che sul palco ballerà una coppia dello stesso sesso ...: 'Ballan… - gaiettagozziifs : Oggi è il secondo giorno che guardo uomini e donne e gemma mi sembra antonella Elia #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

DiLei

Il countdown è cominciato: manca pochissimo al ritorno dei riflettori sul loft più spiato d’Italia. La quinta edizione de Il Grande Fratello Vip sta per iniziare – la prima puntata andrà in onda luned ...Antonella Elia è un personaggio televisivo molto amato e conosciuto. E' una attrice, conduttrice e storica valletta di Corrado. L'Elia dopo aver partecipato come concorrente al Grande fratello vip con ...