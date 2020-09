Andrea Iannone allibito risponde a Soleil Stasi (Di venerdì 11 settembre 2020) Le parole di Soleil Stasi non sono piaciute ad Andrea Iannone che ha deciso di replica a modo suo, con un post apparso sul suo profilo Instagram. Una replica stizzita dove il campione di motociclismo si dice ‘allibito’ da quanto letto… Andrea Iannone non ci sta, sbotta alle parole di Soleil Stasi, alle sue insinuazioni apparse in un’intervista al settimanale Chi. Parole che hanno fatto arrabbiare il campioneArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

