Anche Barbara d’Urso ha le sue “sorelle al limite”: le gemelle in tangenziale vogliono dimagrire con lei (Di venerdì 11 settembre 2020) Anche Mediaset ha il suo Vite al limite. Il dimagrimento da tempo fa parte del dna dei programmi di Barbara d’Urso, da Pomeriggio 5 a Domenica Live passando per Live-Non è la d’Urso. Ma questa volta le protagoniste della nuova sfida lanciata a uno dei medici protagonisti del programma di Canale 5 arriva da due sorelle. Sono le gemelle protagoniste di Come un gatto in tangenziale che a quanto pare, come abbiamo visto nell’anteprima di Pomeriggio 5 in onda l’11 settembre 2020, hanno deciso di chiedere aiuto a Barbara d’urso per dimagrire. Alessandra e Valentina, questi i nomi veri delle due gemelle diventate famose nel film Come un gatto in tangenziale nel ruolo di Sue Ellen e Pamela, si sono rivolte al programma di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 settembre 2020)Mediaset ha il suo Vite al limite. Il dimagrimento da tempo fa parte del dna dei programmi did’Urso, da Pomeriggio 5 a Domenica Live passando per Live-Non è la d’Urso. Ma questa volta le protagoniste della nuova sfida lanciata a uno dei medici protagonisti del programma di Canale 5 arriva da due sorelle. Sono leprotagoniste di Come un gatto inche a quanto pare, come abbiamo visto nell’anteprima di Pomeriggio 5 in onda l’11 settembre 2020, hanno deciso di chiedere aiuto ad’urso per. Alessandra e Valentina, questi i nomi veri delle duediventate famose nel film Come un gatto innel ruolo di Sue Ellen e Pamela, si sono rivolte al programma di ...

trash_italiano : Il 2020 ci ha tolto anche Barbara De Santi da #uominiedonne. Non ne posso più. - giornalisteTV : @Barbara___2105 @ItaloJVB @Deputatipd @pdnetwork si vede che non hanno nessuna considerazione di noi italiani. Pret… - Unf_Tweet : - CaptainAmell_ : RT @trash_italiano: Il 2020 ci ha tolto anche Barbara De Santi da #uominiedonne. Non ne posso più. - Barbara_xxx80 : RT @ErikaColombs: E non dimentichiamo anche il potere dell’amore per BY, che ci unisce tutte ogni venerdì.? #askingücü • #BayYanlis -