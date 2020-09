Verissimo, il primo ospite di Silvia Toffanin sarà Lapo Elkann (Di giovedì 10 settembre 2020) Verissimo torna su Canale Cinque per una nuova stagione e il primo ospite di Silvia Toffanin è Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli racconta la sua vita e i progetti per il futuro, in un’intervista lunga e intensa. “Sto vivendo con preoccupazione questo mondo cambiato a causa del Covid-19 – ha raccontato -, perché invece di vedere le persone più solidali tra loro vedo tanta rabbia e tensione”. Impegnato con la sua fondazione che aiuta i ragazzi in difficoltà, l’imprenditore ha parlato del suo passato difficile. “Non ho amato molto la mia infanzia – ha confessato Lapo Elkann -. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit ... Leggi su dilei

