Uomini e Donne: Maria ha pagato il lifting di Gemma? Lei svela la verità (Di giovedì 10 settembre 2020) Maria De Filippi ha pagato il lifting di Gemma Galgani a Uomini e Donne? La dama, intervistata dal settimanale Nuovo, ha svelato tutta la verità. Gemma Galgani, tanto per cambiare, è sulla bocca di tutti. Questa volta non per le sue avventure amorose, la conoscenza con Nicola Vivarelli si è ufficialmente arrivata al capolinea, ma … L'articolo Uomini e Donne: Maria ha pagato il lifting di Gemma? Lei svela la verità è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

