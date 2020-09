Ultime Notizie Roma del 10-09-2020 ore 07:10 (Di giovedì 10 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale 10 settembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Trump sapeva che il coronavirus era 5 volte più fatale di una forte influenza ma ha continuato a minimizzare per non creare allarmismo lo ammette lo stesso presidente americano dopo l’uscita del libro o DVD World Amen gli americani lo attacca weyden È forse il più grande crimine presidenziale di sempre secondo il reporter di Bernstein gli Stati Uniti superano i 190000 morti legati al covid-19 oltre 900mila al mondo astrazeneca Sospendi test sul vaccino dopo una potenziale reazione avversa in Italia aumentano decessi e contagi da coronavirus effettiva mente 14434 in un giorno con te esclude comunque un nuovo lockdown Nazionale conferma il 14 settembre come data per la ripartenza della scuola arriva intanto nuovo test rapido tutto italiano capace ... Leggi su romadailynews

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: AstraZeneca, sospesi i test clinici sul vaccino per una reazione sospetta… - Open_gol : «I posti nella terapia intensiva dedicata ai pazienti affetti da Coronavirus dell'ospedale Santissima Trinità di Ca… - fanpage : Zangrillo: “Dobbiamo convivere col virus, attenzione al monitoraggio nelle scuole” - VittorioCurro : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Sicilia: l'estate 2020 si chiude con un pesante deficit idrico) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 10-09-2020 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -