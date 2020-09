Tesla - La Gigafactory in Texas sarà pronta entro maggio (Di giovedì 10 settembre 2020) La Gigafactory del Cybertruck potrebbe essere pronta in anticipo. La Tesla ha comunicato che un primo completamento del nuovo stabilimento che sorgerà in Texas, nel quale verrà prodotto il pick-up elettrico, ma anche la Model Y e la Model 3, sarà ultimato a maggio del 2021. In base al cronoprogramma, entro dicembre di questanno dovrebbero essere allestiti gli edifici che ospiteranno le linee di assemblaggio.Previsto anche il Semi. Ciò non significa necessariamente che a Austin la produzione inizierà già nella prossima primavera. La fabbrica sfornerà il Cybertruck, ma andrà a realizzare anche le Model Y e Model 3 necessarie a soddisfare la domanda dalla costa orientale degli Stati Uniti. Inoltre, la Tesla ha ... Leggi su quattroruote

DarioConti1984 : Panasonic: nuovi dettagli sull'ampliamento della Gigafactory di Tesla del Nevada - HDmotori : RT @HDmotori: Panasonic: nuovi dettagli sull'ampliamento della Gigafactory di Tesla del Nevada - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: #Panasonic: nuovi dettagli sull'ampliamento della Gigafactory di #Tesla del #Nevada - guidaautonoma : #Panasonic: nuovi dettagli sull'ampliamento della Gigafactory di #Tesla del #Nevada -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla Gigafactory Tesla Gigafactory, Panasonic investe 100 milioni per una nuova linea di produzione. Aumenta la densità energetica DMove.it La Gigafactory in Texas sarà pronta entro maggio

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora p ...

Musk e Diess insieme sulla Volkswagen ID.3

Un test drive all’apparenza come tanti altri, ma con protagonisti d’eccezione: la nuova Volkswagen ID.3 elettrica, Elon Musk ed Herbert Diess. Un episodio che ha catalizzato l’attenzione dei media di ...

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora p ...Un test drive all’apparenza come tanti altri, ma con protagonisti d’eccezione: la nuova Volkswagen ID.3 elettrica, Elon Musk ed Herbert Diess. Un episodio che ha catalizzato l’attenzione dei media di ...