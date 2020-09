Tamponi-isolamento dei presidenti De Laurentiis-Covid, le reazioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Alcuni in isolamento, altri attendono i Tamponi nelle prossime ore. Intanto il Napoli precisa: febbre misurata 6 volte ieri a De Laurentiis Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

antonioilbarone : @sscnapoli perché la società non fa una dichiarazione che la squadra non vede il presidente da più di una settimana… - arcanodavvero : RT @AnsaLiguria: Covid: sindacati, a Spezia situazione esplosiva in aziende. Servono tamponi a tappeto, tracciamento e isolamento dei casi… - arual812 : RT @lucarango88: ?? Dati #Covid_19 #Veneto #10settembre Casi Positivi +147 (+56) Tot. Pos. 24.356 (+0,61%) Dato Tamponi non disp. Ricovera… - Grottaglie : Ultim'Ora COVID Taranto, ASL:'domenica a #Grottaglie massiccia opera di esecuzione di tamponi al Palazzetto'. 300 i… - Sakurauchi_Hime : RT @GioChirilly: Ma lo volete capire o no che tra una settimana saranno tutti in isolamento i bambini e i ragazzi r le rispettive famiglie?… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi isolamento Bologna, Fenucci in isolamento attende l'esito dei tamponi La Repubblica Coronavirus Roma, sospetto contagio di un bambino iscritto a un nido del Municipio III

"E' emerso oggi un sospetto caso di positività al Coronavirus da parte di un bimbo iscritto al nido Casa dei Bambini del III Municipio per cui si attende l'esito del tampone già effettuato". Così in u ...

27 casi in più a Verona

Sono 397 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 27 casi in più nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione Veneto nel report delle 17 di mercoledì 9 settembr ...

"E' emerso oggi un sospetto caso di positività al Coronavirus da parte di un bimbo iscritto al nido Casa dei Bambini del III Municipio per cui si attende l'esito del tampone già effettuato". Così in u ...Sono 397 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 27 casi in più nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione Veneto nel report delle 17 di mercoledì 9 settembr ...