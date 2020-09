Regionali, Carlo Calenda ospite di Accordi&Disaccordi venerdì 11 settembre alle 22.45 sul Nove. Con Marco Travaglio (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo il successo della scorsa stagione con picchi record di oltre 800.000 spettatori, torna sul Nove il talk di approfondimento sulla politica e l’attualità ‘Accordi&Disaccordi’. venerdì 11 settembre alle 22.45 i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospitano in studio il leader di Azione ed ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Con lui si discuterà dell’imminente apertura delle scuole con tutti i rischi che questo comporta in un Paese dove i contagi si mantengono ancora alti e dei prossimi appuntamenti elettorali per le Regionali e il referendum, da cui dipendono anche gli equilibri interni al governo giallo-rosso. Come sempre, in chiusura, il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Regionali, Carlo Calenda ospite di Accordi&Disaccordi venerdì 11 settembre alle 22.45 sul Nove. Con Marco Travagli… - carlo_centemeri : Agenas. Bonaccini probabile presidente pro tempore in attesa del post elezioni regionali A quanto si apprende sarà… - Carlo_bis : RT @Sardina20201: In anteprima la prima riunione del @Mov5Stelle post elezioni regionali ?? #facciamorete #buongiorno #9settembre #M5S https… - carlo_boitrero : @nzingaretti Dopo le regionali, si va di primarie. Ora basta - MarioGuglielmi : Elezioni Regionali, a Sanremo un incontro organizzato da Sara Tonegutti, Marco Viale e Carlo Biancheri a sostegno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Carlo Regionali, Carlo Calenda ospite di Accordi&Disaccordi venerdì 11 settembre alle 22 Il Fatto Quotidiano Bollettino Epidemiologico Regione Basilicata del 10 settembre: 664 tamponi effettuati, 6 nuovi positivi

La task force regionale comunica che ieri, 9 settembre, sono stati processati 664 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 6 sono risultati positivi. Le positività riguardano: 1 persona ...

Soppresso da Cota, riattivato da Chiamparino, sospeso da Cirio: Saluzzo torna a dover dire “addio” al treno per Savigliano (VIDEO)

Dopo le promesse dei mesi scorsi, la Regione ha deciso: “Corsa antieconomica, utenza minima, si viaggia in bus”. Nessuno ha però provato a trasferire su rotaia le corse scolastiche, che avrebbero port ...

