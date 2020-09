Non fatevi ingannare dal Trump Show (Di giovedì 10 settembre 2020) Lasciate che vi racconti una storia su un’elezione molto importante, il servizio postale e un presidente che parla spesso senza pensare. La scena si apre in un Paese devastato dal coronavirus: il mio Paese, gli Stati Uniti d’America. Matematici ed epidemiologi stimano che per la fine dell’anno 400mila americani saranno morti per il covid. Il vaccino sta arrivando, noi americani ci sentiamo ripetere: ma per ora l’unica realtà che vediamo è che questo virus ha cambiato il modo in cui lavoriamo, andiamo a scuola, mangiamo, giochiamo e dormiamo.Questo accade in tutto il mondo, mi direte. Ma in America sta succedendo anche altro: per esempio che il covid costringerà molte persone a cambiare la maniera in cui esprimeranno il loro voto in un’elezione di quelle in cui non si può non votare. A novembre, quando gli Stati Uniti ... Leggi su huffingtonpost

